الخميس 19 أغسطس 2021
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مصر

3.8 مليون أسرة مستفيدة من الدعم وافتتاح مركز لعلاج الإدمان في قنا.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي حتى أغسطس الجاري، بلغ 3,818,469 أسرة، مقارنة ب 3,804,620 أسرة يوليو الماضي، بزيادة 13,849 أسرة، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 4 ملايين  أسرة بنهاية العام الجاري.

وأنهت الوزارة اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل» لأكثر من 2 مليون و114 ألفا و189 مستفيدا.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المتعافين من الإدمان مستمرون فى عملهم لتدشين مركز علاج الإدمان بقنا في أكتوبر المقبل.

أكد الدكتور ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية ببرامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة استطاع خلال السنوات الماضية الوصول للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه من خلال منظومة مميكنة وقاعدة بيانات منضبطة.
أضاف في تصريحات، أنه في البداية كان الوصول لنحو 63 ألف أسرة فقط، ولكن الآن وصل البرنامج لكل قرية وحي شعبي واستطاع أن يقضي على الفقر بنسبة كبيرة مع زيادة نسب التعليم بالأسر والانتظام في التعليم منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو ما يُعد نجاحًا لبرنامج تكافل وكرامة وتحقيق حياة كريمة للأسر التي تحظى بهذا الدعم.

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