الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شاب ألقى بنفسه من الطابق الرابع في حلوان

جثة
جثة

لقى شاب يدعي علي محمد مصرعه، داخل غرفة الرعاية المركزة، بمستشفي النصر العمالي، منذ قليل، متأثرًا بإصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسد، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالعقار محل سكنه بمدينة حلوان.

تلقي المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي، مفادها استقبال المواطن "علي محمد م"، 28 سنة، مقيم بمنطقة ركن الياسمين، دائرة القسم، مصاب بكسور في القدمين والحوض وأماكن متفرقة ويرقد داخل العناية المركزة في حالة حرجة، وتوفى عقب مرور ساعات من إصابته.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب كان مقبل على الزواج ودخل في حالة نفسية سيئة دفعته إلى إلقاء نفسه من الطابق الرابع.

وتحرر محضر بالوقعة وأخطرت النيابة العامة بحلوان التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

أنتحار شاب زواج ازمة نفسية حلوان

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