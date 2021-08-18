الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1689 إصابة و5 وفيات بكورونا فى لبنان

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء إلى 586585 بعد تسجيل 1689 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن أنه تم تسجيل وفاة خمسة أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7993 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 9ر22 % والذين تلقوا الجرعة الأولى 28 % من سكان لبنان حتى اليوم. ويبلغ عدد السكان حوالي 8ر4 مليون نسمة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

كورونا فيروس كورونا الوفيات لبنان الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مائل للحرارة».. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الخميس

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى