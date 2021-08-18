الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

بشرى تنشر صورة نتيجتها في الثانوية العامة.. وروّاد السوشيال: «كنتي دحيحة»

بشري
بشري

تصدرت الفنانة بشري محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما شاركت جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة للشهادة الخاصة بنتيجتها في المرحلة الثانوية.

 

وكشفت الفنانة بشرى لجمهورها ومتابعيها عن نتيجتها في الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات في جميع أنحاء الجمهورية، وعلقت على الصورة قائلًة: "كنت جايبة ٣٥١ /٤٠٠ فى الثانوية العامة".

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بشرى تنشر صورة نتيجتها 

وأضافت الفنانة بشرى، قائلًة: "إلا دول يبقوا كام فى المية يا متعلمين يا بتوع المدارس؟.. أنا اصلى كنت أدبى ومحبش أوجع راسى في الحسابات.. وسلام مربع لشباب علمى رياضة وعلمى علوم والمجموعة الشاملة".

 

وأضافت بشرى "مش فاكرة التسعة وأربعين درجة طاروا منى فى ايه؟؟؟ ثم درجات التفوق الرياضى راحو فين يا بلد؟؟؟؟ ده أنا اتهريت كرة طايرة وجرى ووثب طويل".

 

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع الفنانة بشرى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت جاسمين نور الدين، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "الشاطر شاطر من يومه"، وعلّقت إيمان نور الدين، من جمهور الفنانة بشرى عبر موقع "انستجرام" قائلًة: " يااااه ده انتي كنتي موس يا بوش ومن الأسر المنتجة فوق التسعينات، طول عمرك شطورة يا قلبي"، وعلّق عمر الشناوي، قائلًا: " 87.75% ده انتي كنتي دحاحه بقي".

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بشرى تنشر صورة نتيجتها 

وكانت بشرى بدأت مؤخرًا تصوير دورها في فيلم "معالي ماما"، وقالت عنه إن الشخصية التي تقدمها تشبه شخصيتها الحقيقية والظروف التي تعيشها، ولكنه توقف مؤقتا بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

 

وفيلم "معالي ماما" من بطولة بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري وعلاء مرسي ومحمد علي رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، ونور إيهاب وسولي، و الطفل ياسين، من إخراج وإنتاج أحمد نور ويشارك فى الإنتاج أمجد بدر.

 

يذكر أن بشرى شاركت في رمضان 2021 في مسلسل "الاختيار 2"، ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، أحمد حلاوة، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد داش وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

لفنانة بشري بشرى جمهورها انستجرام للشهادة بنتيجتها في المرحلة الثانوية

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