الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء إنشاء المجمع الزراعي في قرية جلبانة بالإسماعيلية ضمن «حياة كريمة»

المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية،

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، عن استلام موقع المجمع الزراعى البيطري بقرية جلبانة ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف لتطوير القرى الأكثر فقراً.

وأكد عصام، أنه تم البدء في أعمال الإنشاءات للمجمع الزراعي البيطري بقرية جلبانة، وكذلك استكمال أعمال التشطيب لمبنى مجمع المصالح الحكومية بقرية جلبانة بعد الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية بالدور الثالث.

وأكد عصام أن جميع الجهات التنفيذية تبذل قصارى جهدها لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير قرى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة الكريمة، موضحاً أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات التي تواجه مشروعات البنية التحتية للقرى المدرجة بالمرحلة الأولي.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

ولفت إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

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