الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موسم جديد من مسلسل «وراء كل باب» والعرض الشهر القادم

ورا كل باب
ورا كل باب

بدأ صناع مسلسل «وراء كل باب» التحضير لموسم جديد من المسلسل بعد نجاح الموسم الأول من العمل على شاشة قناة الحياة قبل رمضان الماضي من خلال مجموعة من الحواديت التي تعرض كل واحدة منها عبر 5 حلقات أسبوعيا.

وبدأت الجهة المنتجة للمسلسل التفاوض مع عدد من النجوم للمشاركة في العمل الجديد وكان الفنان أحمد زاهر أول المشاركين في العمل الجديد بحدوتة جديدة يبدأ تصويرها خلال أيام قليلة ويتم التفاوض حاليا مع باقي أبطال الحدوتة وباقي الحواديت الأخرى. 

ومن المقرر وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة أن يبدأ العرض الشهر القادم بالتوازي مع مجموعة من مسلسلات الحواديت على باقي قنوات الشركة المتحدة مثل مسلسل "زي القمر" ومسلسل" إلا أنا".

وقبل رمضان الماضي عرضت شبكة قنوات الحياى مجموعة قصص من المسلسل والحكاية الأولى كانت باسم "ملناش إلا بعض"من بطولة النجمة صابرين والتي تجسد دور أم، وتدور الحكاية حول المتغيرات التي طرأت على الأسرة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد على مدار عام كامل، ويشاركها عدد كبير من الأبطال.

"ملناش إلا بعض" حكاية من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش ويشارك في بطولتها كل من جمال عبدالناصر، وجيهان خليل، ومحمد نجاتى، وعابد عنان، وسمر علام وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التي يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.

وشارك يوسف عثمان في الحدوتة الثانية من المسلسل والتي حمل عنوان "يوم من الأيام"، ويشاركه البطولة الفنان القدير أحمد خليل، الحكاية من تأليف يسري الفخراني، وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين، ومن المفترض أن يتم عرضه أول شهر مارس القادم وعرض العمل على 5 حلقات لكل حدوتة.

وراء كل باب مسلسل وراء كل باب موسم جديد مسلسل شاشة قناة الحياة رمضان الماضي أحمد زاهر

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