منذ بداية الحملة القومية.. إزالة 160 ألف تعد على المجارى المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.



- تعاون مع أجهزة الدولة لإزالة المخالفات



تأتي حملات الإزالة فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى وإنقاذ نهر النيل من كافة أشكال التعديات، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية بمختلف المحافظات، فى سبيل الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.



وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 63 حالة تعدي فى نطاق محافظات " الغربية - القليوبية - دمياط - الإسكندرية - الدقهلية"، ليصبح إجمالي التعديات التى تم إزالتها 159963 منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية بجميع المحافظات.

- ردع المخالفين ومواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف



وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد استمرار جميع أجهزة وقطاعات الوزارة بالمحافظات فى تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والرياحات، وذلك على نفقة المخالفين ردعا للجميع بعدم التعدى على نهر النيل.



من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث، ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية.



وأكد رئيس القطاع لـ " الدستور "، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.