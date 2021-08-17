الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيخ حديدي يخترق جسد طفلة أثناء لهوها بحديقة في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيبت طفلة عمرها 5 سنوات بجرح نافذ بالبطن، إثر سقوطها أثناء لهوها على سيخ حديدي مثبت بسور إحدى الحدائق العامة بمنطقة "جديلة" بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلي حدوث إصابتها.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة العام بوصول الطفلة "ريم وجدي محمد صالح" عمرها، 5 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بمنطقة جديلة دائرة القسم مصابة بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسري "ادعاء حادث عارض".

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وسؤال والدتها "سماح رمضان حسن محمد" 27 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أقرت بأنه حال لهو نجلتها بإحدي الحدائق العامة الكائنة بالمنطقة محل سكنها اختل توازنها وسقطت على سيخ مثبت بالسور الحديدي للحديقة؛ ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5352 إداري قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، لقي سائق مصرعه متأثرا باصابته بعدما انفجر في وجهه إطار سيارته النقل أثناء قيامه بتزويد الإطار بالهواء أمام منزله بقرية "كفر أبو العينين" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى اصطدام الجنط الحديدي بوجهه ووفاته على إثر ذلك.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بقرية "كفر أبوالعنين" دائرة المركز بوفاة أحد الأشخاص حال قيامه بإصلاح إطار سيارته أمام منزله بذات القرية.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال قيام "وائل حمدان مرعي علي" 37 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية، بتزويد إطار السيارة النقل خاصته بالهواء حال توقفها أمام منزله حدث إنفجار للإطار مما أدى إلى إصطدام الجنط الحديدي بوجهه ووفاته على إثر ذلك.

بسؤال كلا من والده "حمدان مرعي على " 61 سنة، عامل، وشقيقه "مرعى حمدان مرعي " 33 سنة، سائق، ويقيمان بذات القرية، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد ادعاء اصطدام بجسم صلب أدى إلى جرح قطعي بالجبهة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مما نتج عنه الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8150 إدارى مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية طفلة المنصورة جديلة سور حديقة

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وائل لطفي

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