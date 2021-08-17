الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل سائق «توك توك» في المقطم

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات العثور على جثة بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم القبض على المتهم في الواقعة.

كان قسم المقطم تلقى بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين وجود جثة (سائق توك توك – مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) قرر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وكذلك ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة ، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها ، وأضاف بأنه فى سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض "كتر" وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم واستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتم التوصل إلى شاهد رؤيه شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم بأن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة ، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك، وقد تعرف الشاهد على المتهم، وتم إحالته للنيابة.

القتل العمد مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة المقطم قتل سائق سائق توك توك قتل سائق توك توك

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