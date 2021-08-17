الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

يبحث الكثير من المواطنين من أولياء الأمور وطلبة وطالبات الثانوية العامة عن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة منذ قليل عبر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدًا أن الأسئلة الجديدة معيارية موضوعة بشكل علمي، ولذلك تم بناء بنوك أسئلة بمواصفات عالمية للمرحلة الثانوية، مؤكدًا أن الامتحان النهائي كان الرابع بعد 3 امتحانات تجريبية ونشر أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء.

نتيجة الثانوية العامة 2021

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 هذا العام بلغت 74 %، والعلمي علوم 76 %، وعلمي رياضة 76%، بينما بلغت بالشعبة الأدبية 70% كما نشرت أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء.
الأسئلة الجديدة بامتحانات الثانوية العامة 2021 معيارية موضوعة بشكل علمي.
المتداول عن انخفاض مجاميع قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 غير صحيح.
نسب مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية علوم هذا العام تتخطى ٩٨٪.
انخفضت مجاميع طلاب الشعبة الأدبية لأقل من ٩٥٪.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الثلاثاء الموافق 17-8-2021،  أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

الشعبة العلمي علوم 
المركز الأول - فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجات، من محافظة الدقهلية
المركز الثاني - إيمان سعيد يونس 403 درجات بإسكندرية
المركز الثالث - أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة

وشعبة علمي رياضة 
المركز الأول - الأولى عهد مصطفى 404 درجات
المركز الثاني - الثاني أحمد السيد 403 درجات.

وبمدارس الدمج: 
الأول أسماء محمد عبدالسلام مجموع درجات 397.5
الأول  وحسام محمد، بمجموع درجات 397.5

مدارس المتفوقين :
المركز الأولي - فتحي أشرف فتحي علي 665 درجة
المركز الثاني -  شهد محمد عبدالحافظ.


رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 

وحصل موقع الدستور على نتيجة الثانوية العامة 2021 ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال الرابط التالي : ((اضغط هنا)).

وعن نتيجة الثانوية العامة تم تعميق استخدام التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، إذ إن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل بنك المعرفة وحصص مصر للتعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، واستخدمها عدد هائل من الطلاب، وذلك حرصا منها على عدم تسريب النتيجة ويبقي العدل على الجميع في وقت واحد.

تابع أيضا

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

بوابة نتائج الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Thanwya

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء نتيجه الثانويه العامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار حريق الغابات بالقرب من القدس لليوم الثالث على التوالي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينًا مفاجئًا على الحدود اللبنانية

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي نابلس