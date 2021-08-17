يبحث الكثير من المواطنين من أولياء الأمور وطلبة وطالبات الثانوية العامة عن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة منذ قليل عبر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدًا أن الأسئلة الجديدة معيارية موضوعة بشكل علمي، ولذلك تم بناء بنوك أسئلة بمواصفات عالمية للمرحلة الثانوية، مؤكدًا أن الامتحان النهائي كان الرابع بعد 3 امتحانات تجريبية ونشر أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء.

نتيجة الثانوية العامة 2021

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 هذا العام بلغت 74 %، والعلمي علوم 76 %، وعلمي رياضة 76%، بينما بلغت بالشعبة الأدبية 70% كما نشرت أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء.

الأسئلة الجديدة بامتحانات الثانوية العامة 2021 معيارية موضوعة بشكل علمي.

المتداول عن انخفاض مجاميع قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 غير صحيح.

نسب مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية علوم هذا العام تتخطى ٩٨٪.

انخفضت مجاميع طلاب الشعبة الأدبية لأقل من ٩٥٪.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الثلاثاء الموافق 17-8-2021، أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

الشعبة العلمي علوم

المركز الأول - فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجات، من محافظة الدقهلية

المركز الثاني - إيمان سعيد يونس 403 درجات بإسكندرية

المركز الثالث - أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة

وشعبة علمي رياضة

المركز الأول - الأولى عهد مصطفى 404 درجات

المركز الثاني - الثاني أحمد السيد 403 درجات.

وبمدارس الدمج:

الأول أسماء محمد عبدالسلام مجموع درجات 397.5

الأول وحسام محمد، بمجموع درجات 397.5

مدارس المتفوقين :

المركز الأولي - فتحي أشرف فتحي علي 665 درجة

المركز الثاني - شهد محمد عبدالحافظ.



رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وحصل موقع الدستور على نتيجة الثانوية العامة 2021 ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال الرابط التالي : ((اضغط هنا)).

وعن نتيجة الثانوية العامة تم تعميق استخدام التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، إذ إن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل بنك المعرفة وحصص مصر للتعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، واستخدمها عدد هائل من الطلاب، وذلك حرصا منها على عدم تسريب النتيجة ويبقي العدل على الجميع في وقت واحد.