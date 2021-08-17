الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بوابة نتائج الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Thanwya

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

ارتفعت العمليات البحثية الآن حول بوابة نتائج الثانوية العامة 2021 ، وينشر موقع "الدستور" نتيجة الثانوية العامة فور الاعتماد الرسمي من خلال وزارة التربية والتعليم الفني ، ويتمنى "الدستور" لجميع طلاب الثانوية العامة مزيدا من النجاح المستمر.

بوابة نتائج الثانوية العامة 2021

يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بث مباشرا عبر القناة المصرية الأولى ، وأيضا عبر مواثع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرا للإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة 2021 ، وسوف يتواجد أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021 وسيتم رفع جميع النتائج عبر بوابة نتائج الثانوية العامة 2021.

أكدت مصادر أن عملية انطلاق تنسيق الجامعات والكليات 2021 سيتم وسط اجراءات احترازية مشددة ، وسيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات والحرص على عملية التباعد خلال التقديم الجامعي لعام 2021.

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طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021

أولا: تسجيل الدخول عبر موقع النتيجة الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا).
ثانيا:كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته.
ثالثا:تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( علمي، أدبي).
رابعا:كتابة رقم جلوس الطالب و المدرسة المقيد بها.
خامسا:الضغط على زر الإستعلام.
سادسا:ظهور نتيجة الطالب كاملة في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

وأعلنت جميع الجامعات استعداداتها الكاملة لاستقبال جميع طلاب الثانوية العامة 2021 للتقديم في جميع المراحل ، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية في مواجهة كورونا.

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