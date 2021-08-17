نتيجة الثانوية العامة.. عمر كمال يُثير الجدل من جديد بمنشور عبر «فيسبوك»

عاد المطرب الشاب عمر كمال، لإثارة الجدل من جديد بسبب نتيجة الثانوية العامة 2021 والتي تعلن خلال الساعات القليلة القادمة، من خلال منشور له عن نتيجة الثانوية العامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب “كمال”:“جبت 90 جبت 70 جبت 40، الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر” وهو ما أثار حفيظة كثيرين وأعاد للجمهور منشوره السابق عن أنه طالب الشباب بعدم انتظار الشهادات والعمل في أي مهنة من أجل الأموال وتحقيق الذات.

يأتي ذلك في ظل النمو الغنائي الكبير في عالم المهرجانات للمطرب عمر كمال، بعد تقديمه عدد من المهرجانات مع مؤدي المهرجانات المعروفين لدى الجمهور منهم حسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم وحقق ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وأصبح مطلوبا في الكثير من المناسبات والحفلات الخاصة وارتفعت أجرته كثيرا خلال الفترة الماضية.

وكان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، قد كشف في بيان صحفي عن أن تفاصيل تواجد المطرب عمر كمال في لجنة التحقيقات بالنقابة، وقرار إيقافه عن الغناء.



وقال:"مثل المطرب عمر كمال أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة برئاسة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر للتحقيق في اللفظ الذي بدر منه في إحدى الحفلات".

وأضاف:"جاء في أقوال المطرب عمر كمال أنها كانت حفلة خاصة وقديمة، وكانت منذ عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية"، لافتًا إلى أن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قرر إيقاف المطرب لمدة أسبوع مع تحذير في حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة، قد تكون الإيقاف وإللغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك".