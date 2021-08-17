الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

أول من يعرفها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر الدستور من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك قبل ساعات من اعتماد نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط 

يستطيع طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بمرحلة الثانوية العامة حاليا تسجيل بياناتهم عبر الرابط الذي خصصه موقع الدستور من خلال هذا الرابط ( من هنا) والحصول على درجاتهم في جميع المواد الدراسية في الامتحانات التي تنتهي في 2 أغسطس الجاري وأجريت وسط إجراءات احترازية صارمة داخل لجان امتحانية وذلك عقب اعتمادها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مصادر أن نسب نجاح طلاب الثانوية للعام الدراسي الحالي (2020-2021) بشعبتيها العلمية والأدبية مطمئنة ونسب الحاصلين على أعلى من 90% كبيرة جدا مما يدل على انخفاض مجموع قبول كليات القمة.

تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

يمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم تظلمات على نتائجهم في الامتحانات الثانوية العامة (2020-2021) بجميع المواد الدراسية عقب دفع الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني في اليوم التالي مباشرة لإعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يقدم الطالب طلب إعادة تصحيح ورقة الإجابة ويتم تحديد المادة المراد التظلم عليها وتقوم لجنة مخصصة من الوزارة بمراجعة التصحيح يطلع الطالب المتظلم على صورة ضوئية من ورقة إجابته وإعلان نتيجة التظلم في موعد أقصاه أسبوع.

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موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر الدستور لمعرفة درجات الطلاب بشعبتيها العلمية والأدبية حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل  من وضع جدول امتحانات الدور الثاني الذي تبدأ في شهر سبتمبر المقبل على أن تنتهي خلال 10 أيام فقط ليتمكن الطلاب من الخضوع للتنسيق.

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وائل لطفي

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