استعلم| رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد ملايين المشاهدة يوميا عبر محرك البحث العالمي حتى تصدرت القائمة البحثية الرئيسية منذ انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط خطوات الاستعلام عن النتيجة وموعد اعلانها رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا منذ عشرات السنين لخدمة طلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يمكن الاستعلام الإلكتروني عن درجات الطلاب في جميع مواد الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 10 يوليو الماضي واستمرت حتى 2 أغسطس الجاري، عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب الراغب في معرفة درجاته والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابع لها ورقم جلوسه داخل اللجنة الامتحانية ومحافظة الإقامة، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي سيعلن أسماء الأوائل من خلال مؤتمر صحفي.

خطوات معرفة درجات طلاب الثانوية العامة إلكترونيا

يمكن من خلال خطوات إلكترونية بسيطة الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة

تحديد العام الدراسي (2020-2021)

تحديد الشعبة المقيد بها الطالب

كتابة بيانات الطالب ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد،...)

كتابة بيان المدرسة المقيد بها الطالب و الإدارة التعليمية التابع لها

كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة لذلك

ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية

اقرأ أيضا

الآن.. نتيجة طلاب الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

روابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط وموعد إعلان النتيجة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيكون خلال الفترة من 14 – 18 أغسطس الجاري.