الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية
نتيجة الثانوية الازهرية

يستعرض الدستور كيفية الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عبر رابط موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية الدور الأول، حيث أناب أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اليوم الأحد، محمد الضويني، الذي يشغل منصب وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي 2020-2021.
 

موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية


ويمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي (أدبي-علمي) من خلال اللينك الرسمي التالي: https://www.azhar.eg/results.html



 نتيجة 3 ثانوي 


وفي هذا السياق، كشف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم الأحد، الموافق 15-8-2021، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة نجاح طلاب وطالبات الشعبة “علوم إسلامية”، وصلت إلى نحو 100٪، وأما بالنسبة للقسم العلمي وصلت إلى نحو 61.65٪، وأما بخصوص القسم الأدبي وصلت إلى نحو 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة نحو 51.25٪.

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=الآن الدخول على لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس

 

خطوات معرفة نتيجة 3 ثانوي عبر موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 


يمكن لجميع الطلاب بخطوات بسيطة الحصول على بيان نجاح المواد بالتقديرات، حتى تكون النتيجة متوفرة في المدرسة، حيث تتوفر النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف وبإدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر في الخانة الأول، وأما الخانة الثانية يجب إدخال رقم الجلوس كامل وصحيح، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


الجدير بالذكر أن شيخ الأزهر هنأ طلاب الثانوية الأزهرية (الأوائل) الحاصلين على المراكز الأولى في الشعب المختلفة للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021، على مستوى جمهورية مصر العربية، عبر اتصالات مباشرة هاتفية، كما عبر عن سعادته أثناء الحديث مع الأوائل وتفوقهم وما بذلوه من جهد كبير، حتى يصلوا إلى المراكز الأولى.

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