انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين «الأزهر والأوقاف» الجمعة

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 20 أغسطس 2021، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة القاهرة، وتضم عشرة علماء: 5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع".

وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وقال وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسرني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على الجهود المبذولة في هذه الدورة التي شارك فيها خمسة عشر إمامًا مع زملائهم من وعاظ الأزهر الشريف".

يأتي ذلك في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، لإقامة برامج ودورات تدريبية مشتركة للأئمة والوعاظ، وتحصين الأئمة من خلال منهج الأزهر الديني التربوي الدقيق، لتأهيل علماء وأئمة قادرين على النهوض الفكري والديني والثقافي للأمة، ومواجهة التحديات المعاصرة، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.