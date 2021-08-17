الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين «الأزهر والأوقاف» الجمعة

شيخ الأزهر ووزير
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 20 أغسطس 2021، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة القاهرة، وتضم عشرة علماء: 5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع".

وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وقال وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسرني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على الجهود المبذولة في هذه الدورة التي شارك فيها خمسة عشر إمامًا مع زملائهم من وعاظ الأزهر الشريف".

يأتي ذلك في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، لإقامة برامج ودورات تدريبية مشتركة للأئمة والوعاظ، وتحصين الأئمة من خلال منهج الأزهر الديني التربوي الدقيق، لتأهيل علماء وأئمة قادرين على النهوض الفكري والديني والثقافي للأمة، ومواجهة التحديات المعاصرة، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ديوان عام وزارة الأوقاف الأزهر أئمة الأوقاف خطبة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

رابط فَعّال| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر الدستور مباشرة

متاحة كاملة.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط| «فوري» نتيجة الصف الثالث الثانوي

أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة «حجب نتيجة ابنيه» بالثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينًا مفاجئًا على الحدود اللبنانية

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي نابلس

أشتية يطالب بحماية دولية للفلسطينيين من سياسات التطهير العرقي