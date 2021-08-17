الليلة.. بدء عرض مسلسل «القاهرة كابول» على شاشة قناة ON

تبدأ شبكة قنوات ON فى عرض المسلسل الدرامى “القاهرة كابول”، وذلك بالتزامن مع ما يحدث حاليا فى أفغانستان، وكان المسلسل قد تنبأ بما يحدث حاليا على أرض الواقع خلال عرضه فى موسم رمضان الماضى.

وتعرض شبكة قنوات ON مسلسل “القاهرة كابول ”بشكل يومى على الشاشة على تمام الساعة الخامسة مساء.

ونجح المسلسل وقت عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي في جذب الانتباه وتصدر تريند "تويتر" في أكثر من مناسبة بسبب الأحداث الدسمة التي شهدها العمل المميز، خاصة في المشاهد التي صورت في ديكورات كابول والتي لجأ طاقم العمل لمدينة الغردقة لتنفيذها كذلك العلاقة الرومانسية بين طارق لطفي وحنان مطاوع ومن المتوقع تقديم جزء جديد للعمل فى حال الاتفاق على ذلك بين صناعه.

قصة مسلسل القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول"، يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي من أعداء السلام في الفترة الأخيرة، ويجري تسليط الضوء على الجماعات الإرهابية ، ويقوم طارق لطفي بدور رمزي أحد التكفيريين خلال أحداث المسلسل، ويقدم خالد الصاوي، خلال أحداث المسلسل دور ضابط المخابرات المكلف بالقبض على طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب يجسد شخصية رجل الإعلام الذي يسلط الضوء على تلك الوقائع، في حين يلعب احمد رزق دور المخرج خالد عبد الرحمن الذي يتم اغتياله بأوامر من رمزي

أبطال مسلسل القاهرة كابول

ويعتبر مسلسل "القاهرة كابول" من أهم الأعمال في الدراما التليفزيونية رمضان الماضي وناقش قضية هامة للغاية وهي تنظيم الجماعات الإرهابية في المنطقة خلال الفترة الماضية، والمسلسل وقام ببطولته النجم طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمسلسل عرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.