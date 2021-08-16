كيف تتصرف الأم حال إصابة طفلها بكورونا؟

يتساءل كثير من الآباء عما يجب فعله إذا مرض طفلهم وظهرت عليه أعراض تشابه فيروس كورونا المستجد، وإليك ما تحتاج إلى معرفته ونعرض لكم هذا في السطور التالية:

علامات وأعراض فيروس كورونا بشكل عام

حمى

سعال

صعوبة في التنفس

أعراض البرد مثل التهاب الحلق، واحتقان الأنف، أو سيلان الأنف

قشعريرة

ألم عضلي

صداع الراس

فقدان حاسة التذوق أو الشم

الغثيان أو القيء

إا​​​​​​​سهال

تعب

يعاني بعض الأطفال من أعراض خاصة بهم مثل التهاب في جميع أنحاء الجسم، وأحيانًا بعد عدة أسابيع من إصابتهم بالفيروس، وهذا ما يسمى متلازمة الالتهاب المتعدد عند الأطفال، و يحاول الأطباء اكتشاف علاقة هذه الأعراض بعدوى فيروس كورونا

يمكن أن تشمل أعراض الإلتهاب المتعدد حمي وألم في البطن والقيء أو الإسهال والشعور بالتعب الشديد وتورم اليدين أو القدمين، ويتحسن معظم الأطفال الذين يعانون من MIS-C بعد حصولهم على رعاية خاصة في المستشفى ، وأحيانًا في وحدة العناية المركزة (وحدة العناية المركزة).

ماذا أفعل إذا ظهرت أعراض على طفلي؟

أتصلي بالطبيب أو أطلبي المساعدة الطبية إذا كان طفلك يعاني من حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس أو التهاب في الحلق أو ألم في البطن أو قيء أو إسهال أو طفح جلدي أو دوار أو يشعر بأنه ليس على ما يرام، وإذا كان طفلك بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا، وتحدثي عما إذا كان طفلك بحاجة إلى اختبار فيروس كورونا، ويمكن للطبيب أن يقرر ما إذا كان طفلك يمكن علاجه في المنزل، أو لا بد من حضوره للمشتشفي

أعراض كورونا لدي الاطفال التي تتطلب الاتصال يالطوارئ

راقبي العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة الطبية، و اذهبي إلى غرفة الطوارئ إذا كان طفلك:

يبدو طفلك مريضا جدا بالنسبة لك

لديه مشاكل في التنفس، أبحثي عن عضلات تنقبض بين الضلوع أو فتحتي الأنف تتنفس مع كل نفس.

مرتبك أو نعسان جدا

لديه ألم في الصدر

لديه بشرة باردة أو متعرقة أو شاحبة أو بها بقع

بالدوار

لديه ألم شديد في البطن

كيف يمكنني الحفاظ على أمان عائلتي إذا كان طفلي يعاني من الأعراض؟

احتفظ بأسرتك في المنزل حتى تتحدثي مع طبيبك، إذا اعتقد الطبيب أن أعراض طفلك قد تكون أعراض كورونا ، فيجب على كل فرد في المنزل البقاء به حتى يتم إجراء الاختبار أو تختفي الأعراض، وابقي الأاشخاص الاخرين بعيدا عن الطفل المصاب، وحاولي أن يكون هناك شخص واحد فقط يعتني بالطفل المريض حتى لا يتعرض الآخرون للإصابة.

إذا كان طفلك أكبر من عامين ويمكنه ارتداء قناع دون أن يجد صعوبة في التنفس ،اجعليه يرتدي قناعًا، وإذا كان هذا متاحا أجعلي طفلك المريض يستخدم حمامًا مختلفًا عن الآخرين، و إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، قومي بتنظيف الحمام كثيرًا.

ويجب على أفراد عائلتك غسل أيديهم جيدًا وبشكل متكرر، بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.

واستخدم المنظفات المنزلية العادية أو المناديل لتنظيف الأشياء التي يتم لمسها كثيرًا مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والألعاب، وأجهزة التحكم عن بُعد والهواتف، وما إلى ذلك، وقومي بعملية التنظيف هذه كل يوم.