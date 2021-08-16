الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» تحسم الجدل بشأن التسبيح وذكر الله باليد اليسرى

ذكر الله
ذكر الله

جدل كبير أثارته سائلة عبر الجروبات المتعلقة بفتاوي السيدات، حيث قالت سائلة: لا أستطيع التسبيح وذكر الله سوى باليد اليسرى، وأكد لى الكثير من الأصدقاء والأحباب أنه لا يجوز التسبيح سوى باليد اليمنى.

وعندما قامت السائلة بطرح الفتوى حدث جدل كبير ومشادات لفظية من خلال التعليقات حول ذلك، فقال البعض على أنه جائز بينما استنكر البعض الآخر هذا الفعل، وآخرون أكدوا على حرمته.

دار الإفتاء حسمت الجدل الدائر حول تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وقد أجابت على هذا السؤال في ردها على فتوى لها من خلال أمانة الفتوى الإلكترونية.

حيث قالت الدار، إن الأصل في اليد اليسرى في الوضع اللغوي أنها لمعاونة اليد اليمنى، وكل أمر في القرآن والسنة بالتسبيح إنما ورد على سبيل الإطلاق، ولم يرد ما يمنع التسبيح باليد اليسرى، ولا ما يخصص اليد اليمنى، بل ورد استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدَه اليسرى في بعض العبادات.

وتابعت الدار: كما أن اليدين وسيلة لضبط العدِّ؛ فيحصل العد باليمنى، ويحصل باليسرى، ويحصل بهما معًا، والأمر في ذلك واسع، وليس لأحد أن ينكر فيه على أحد، مع استحباب البدء باليمنى؛ لأن السنة حثت على التيمن.

 

ـ طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

ما_هو_فضل_الذكر_بعد_الصلاة
ما_هو_فضل_الذكر_بعد_الصلاة
حكم التسبيح على اليد اليسرى إستخدام اليد اليسري حكم التسبيح والذكر باليد اليسرى ذكر الله والتسبيح دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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