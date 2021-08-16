الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» ينفى استقالة وزير الدفاع.. ويعلق على صورة كابول الصادمة

لويد اوستن وزير الدفاع
لويد اوستن وزير الدفاع الأمريكي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع لويد أوستن لم يعرض تقديم استقالته ولا يخطط لذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال متحدث باسم البنتاجون خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن الولايات المتحدة وجهت آخر ضرباتها الجوية في أفغانستان قبل أيام، مشيرا إلى أنه من المبكر تقييم خطر الإرهاب الذي يمكن أن يأتي من أفغانستان مستقبلا.

واعتبر البنتاجون أن صور تدافع المواطنين الأفغان في مطار كابول صادمة للغاية، مشيرا إلى أن هناك تقارير أولية عن إصابة جندي أمريكي في فوضى مطار كابول.

وأضاف: «سيتم إجلاء 5000 شخص يومياً من مطار كابول وتم بالفعل إجلاء مئات الأشخاص بعيداً عن كابول».

وأوضح البنتاجون أن كينث ماكنزي القائد بالجيش الأمريكي التقى قيادات طالبان وحذرهم من أي هجوم على أمريكا، مؤكدا أن الوضع في أفغانستان يتسارع وتعمل القوات الأمريكية على تأمين مطار كابول المخترق.

وكشف البنتاجون أنه تقرر تعليق كل الرحلات العسكرية والمدنية من مطار كابل بينما تعمل الولايات المتحدة على وصول قواتها في كابل لأكثر من 3000 بحلول الغد.

وأشارت الدفاع الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستستضيف 22 ألف لاجئ أفغاني بسبب الصراع.

لويد اوستن أفغانستان طالبان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان البنتاجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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