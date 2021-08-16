عبده أبو عايشة: مصر تتصدر وجهات الاستثمار في إفريقيا بفضل النمو الاقتصادي

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أسباب عديدة وراء جعل مصر أهم وجهة للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط وتصدرها المؤشرات العالمية في الاستثمار، منها حالة الأمن والاستقرار في الوطن من جهة والقيام بإصلاح اقتصادي واسع ومباشر من جهة أخرى.

وأضاف أبو عايشة في بيان له، اليوم الإثنين، إنه قبل عام 2015 لم يكن أحد من المصريين يشعر بأي تغيير في الوضع والسبب أن النمو الذي كان موجوداً حتى عام 2011، كان يذهب لطبقة معينة من المصريين.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ بأن تسارع قدوم الاستثمارات العربية والأجنبية الى مصر وتقدم مصر ضمن أهم الوجهات الإفريقية يؤكد اتساع رقعة الاستثمار من جهة وتنوعه وكثرة المشاريع العملاقة في كافة المجالات.

وشدد على أن الميزة الأهم في معدلات النمو الجارية بالبلاد والإحساس بتنامي الاقتصاد وزيادة الاستثمارات هي أن جميع شرائح المجتمع تستفيد منه وهناك زيادة في الأجور المعاشات وتسارع بالبنية التحتية ومشاريع التطور الصناعي والزراعي والسياحي، قائلا: “ما يحدث بمصر نهضة شاملة وسط جو مليء بالأمن والاستقرار والعمران، وهو ما يشجع كل المستثمرين على القدوم للبلاد”.