من توزيع الشربات للتهنئة عبر «فيسبوك»..عادات المصريين للاحتفال بنتيجة الثانوية العامة

تترقب الكثير من الأسر المصرية، والأبناء من طلاب الثانوية العامة، الإعلان عن نتيجتهم، على أحر من الجمر، وفى ظل هذا القلق الدائم على اقتناص الدرجات وترقب الحصول على مجموع مرتفع يرضى طموح الطلاب المجتهدين.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد، غدًا الثلاثاء، وسيتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات جميع المواد.

وفور إعلان النتيجة تبدأ الأهالي في الاستعداد للاحتفال بالنجاح وتخطى مرحلة الثانوية العامة بالنسبة للأبناء، وبالطبع كعادة المصريين فإن جميع المناسبات السعيدة لها طابع خاص للغاية، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز عادات المصريين في الاحتفال بالنجاح.

الزغاريد

الزغاريد

بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ونجاح الطلاب، تمتلئ الشوارع والحواري المصرية، بأصوات الزغاريد والاحتفالات، من "بلكونات" الأهالي، فيبادلهم الجيران الزغاريد والفرحة أيضًا، وهكذا يعرف الحي كله من نجح في الثانوية العامة ومن لم يفلح بعد.

التهنئة عبر فيسبوك

كما يتبادل الطلاب التهاني والأمنيات السعيدة مع بعضهم البعض، فتجد "فيسبوك"- وهو الموقع الأكثر شعبية لدى الكثير من المستخدمين- قد تحولت صفحاته بالكثير من منشورات النجاح والفرحة والمباركات، والسباق على الإعلان عن نجاح الأقارب والأصدقاء، وسرد بعضهم حكايات التعب والكفاح طوال العام الماضي وحتى موعد إعلان النتيجة، كما يضج كل من باقي المواقع الإلكترونية الأخرى، كـ"تويتر" و"انستجرام" لعبارات النجاح والتهنئة.

توزيع الشربات

توزيع الشربات

مع تقدم الزمن وتطور تقديم مختلف أنواع المشروبات المنعشة، في المناسبات السعيدة، يظل لـ"الشربات" مكانته الخاصة والثابتة، التي تحرص الأهالي على تقديمه للجيران، في الاحتفال بنجاح الأبناء في الثانوية العامة، بجانب مشروبات المياه الغازية، التي يتم توزيعها أيضًا على المهنئين بالنجاح.

وحياة قلبي وأفراحه الأغنية الرسمية

وحياة قلبي وأفراحه الأغنية الرسمية

أيضًا من أشهر عادات المصريين في الاحتفال بـ النجاح، الاستماع إلي أغنية "وحياة قلبي وأفراحه" التى أبدع في غناءها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فى إحدى مشاهد فيلم "الخطايا" عام 1962، من ألحان منير مراد، وكلمات فتحي قورة، التي مع مرور السنوات أصبحت الأغنية الرسمية في الاحتفال بالنجاح كل عام دراسي، وبالأخص في يوم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

الاحتفال بالطبلة والمزمار البلدي

في بعض قرى الصعيد، بالوجه القبلي، يحتل المزمار البلدي والطبل، مكانة خاصة، للاحتفال بالنجاح، حيث يمكن أن يحضر بعض الأهالي فرقة تعزف المزمار وآخرون يطبلون، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة لانتهاء العام الدراسي الماضي، والنجاح في الثانوية العامة، والاستعداد لدخول الجامعة، حيث يبدأ الطلاب تحقيق أحلامهم وسط دعم وحب من أسرهم.

أغاني المهرجانات وإطلاق الشماريخ

أغاني المهرجانات وإطلاق الشماريخ

أما اليوم، فأصبحت أغاني المهرجانات، حالة جديدة، يحبها بعض المصريين، ففور إعلان نجاح الطلاب بنتيجة الثانوية العامة، يبدأ بعض الشباب بتشغيل أغاني المهرجانات والرقص عليها بشكل تلقائي وعفوي، كما يمكن أن يطلق بعضهم الشماريخ إعلانًا عن سعادتهم بالنجاح والتفوق.