رواد السوشيال ميديا لـ بسمة بوسيل وميريهان حسين: «صحاب حلوين قوى»

تداول رواد السوشيال عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة صورة تجمع بين كل من الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني مع الفنانة ميرهان حسين لتثير جدل رواد مواقع وتعليقات متابعيها، فتجمعهم صداقة قديمة منذ بداية الموهبة الفنية والتقديم داخل برامج المواهب ودخول الوسط الفني.



فعلق أحد متابعي الصورة كابتن أحمد الكينج: "القمرات أوي"، كما أضافت إحدي المتابعين ندا أحمد: "اي القمر دا انتو الأتنين حلوين أوي بجد"، وعلق أحد رواد موقع "الأنستجرام" عبدالله محمد: "انتو الاتنين حلوين اوي ماشاء الله".

كما أضافت غادة محمد إحدي متابعي موقع "الانستجرام" وتبادل الصور والفيديوهات " ماشاء الله ايه القمر دول ربنا يخليكوا لبعض يارب"، كما علقت ياسمينا علي الصورة التي تجمع كل من بسمة بوسيل وميريهان حسين " انتو صحاب حلوين أوي ياريت تفضلوا مع بعض مكملين"، وأضافت هند عبدالرحمن في إحدى التعليقات : " ماشاء الله شكلكوا حلو اوي".



كما تفاعل العديد من المتابعين بالكثير من التعليقات المليئة بالحب لكل من الجميليتين ذات الطلة الرائعة ووضع العديد من التفاعلات والقلوب معبرين عن مدى جمال الصورة التي تجمعهم عبر موقع الانستجرام وتبادل الصور والفيديوهات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين كانت على خشبة المسرح، من خلال مشاركتها مسرحية "شمسية وأربع كراسي" مع الفنان الكبير أشرف عبدالباقى ب الساحل، حيث انضمت مؤخرا لمجموعة من عباقرة المسرح بصحبة محمد عبد الرحمن "توتا" وأوس أوس ومحمد أنور، والذي سوف يتم مشاركته خلال الأيام المقبلة بالساحل الشمالي.



وكان آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من نوعية أعمال، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الوجوه الجديدة.

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