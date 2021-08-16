الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكرم» تتفقد كاتدرائية العاصمة الإدارية مع وفد الكيانات المصرية بالخارج

كاتدرائية العاصمة
كاتدرائية العاصمة الإدارية

تفقدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج  كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، وذلك بصحبة وفد من الكيانات المصرية بالخارج ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج. 

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كاتدرائية العاصمة الإدارية

وشرحت مكرم للكيانات المصرية بالخارج تفاصيل إنشاء كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، مؤكدة على المواطنة في الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك  في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كاتدرائية العاصمة الإدارية

وانطلقت أمس  الأحد، فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وذلك بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

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كاتدرائية العاصمة الإدارية

ويشارك  في المؤتمر الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، و محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة والسادة الإعلاميين والصحفيين.

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كاتدرائية العاصمة الإدارية

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان السيد الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

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كاتدرائية العاصمة الإدارية

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وزير السياحة نبيلة مكرم سامه وزيرة الهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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