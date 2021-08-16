سكن لكل المصريين من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي وتحصد نسب مشاهدة عالية يوميا منذ إعلان البنك المركزي تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 3% وأطول فترة سداد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الشروط و آخر موعد طرح كراسات الشروط وطريقة حجز الوحدات.

سكن لكل المصريين.. كل ما تريد معرفته عن المبادرة وكراسات الشروط

طرحت وزارة التمويل العقاري المتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كراسات يوم 8 أغسطس الجاري الشروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بمكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية بـ 125 جنيه لمحدودى الدخل و 150 لمتوسطي الدخل والتي تهدف إلى إتاحة تلك الفئات امتلاك وحدات سكنية كاملة التشطيب معدة للسكن بفائدة متناقصة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عاما بقسط شهري ثابت حيث تصل سعر الوحدة الـ100 متر إلى 471 ألف جنيه و الوحدة الـ 110 مترا بـ 519 جنيها و الوحدة الـ 120 مترا بـ 546 جنيها حيث يتم التسليم فورا للوحدات الجاهزة أو خلال 36 شهرا الوحدات تحت الإنشاء.

آخر موعد طرح كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب شراء كراسة الشروط المبادرة الرئيسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 14 أغسطس لذوي الاحتياجات الخاصة ومن 14 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل لجميع المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئيسية بفائدة متناقصة 3% لمدة 30 عاما والتي أعلن عنها البنك المركزي في 13 يوليو الماضي لدعم تلك الفئات في تملك وحدة سكنية وتوفير سكن لكل مواطن مصري.

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أماكن تملك الوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سكن لكل المصريين من خلال المبادرة التي أعلن البنك المركزي عن شروطها حيث يتم توفير وحدات سكنية جاهزة يمكن تسليمها فوري لمحدودي الدخل في عدة محافظات منها الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الاقصر، شمال سيناء.