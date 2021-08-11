إنشاء 400 وحدة سكنية بالإسماعيلية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يجرى تنفيذه بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع أرض الدواجن الواقعة على ترعة الإسماعيلية بجوار مستشفى حميات الإسماعيلية، بإجمالي مساحة 8.5 فدان.

حيث تم الانتهاء من تصميمات المشروع لإنشاء 400 وحدة سكنية، مقسمة على 20 عمارة سكنية، تتكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة، عبارة عن 4 شقق في الدور الواحد بإجمالي 20 شقة في العمارة الواحدة، على أن تكون مساحة العمارة 545 متر مربع، ومساحة الشقة 125 متر، ويكون بكل عمارة 2 مصعد كهربائي بإجمالي 40 مصعد.



ويحتوي المشروع بجانب العمارات السكنية، على مسجد يتسع 500 مصلي، وحضانة للأطفال، و16 محل تجارى، ومنطقة انتظار سيارات تتسع 283 سيارة.



كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع أرض البحوث الزراعية، حيث تم تسليم الأرض بإجمالي مساحة ٨١.٢٥ فدان ، ويتم الآن عمل الجسات للأرض، وتصميمات المشروع وأعطي المحافظ توجيهاته بضرورة تواجد لجنة من الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات على أرض الواقع وعلى الخرائط لتحديد كافة إجراءات توصيل الخدمات بالتزامن مع مرحلة التصميم.



وتم الاتفاق على أن يتكون المشروع من 2 كمبوند، أحدهم إسكان استثماري والآخر إسكان اجتماعي، بإجمالي 170 عمارة، عبارة عن دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بإجمالي عدد وحدات 280 وحدة سكنية تحت التصميم.



ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة عمل طرق فرعية لمداخل ومخارج المشروعين على الطرق السريعة، للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم التأثير على السيولة المرورية.