طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

ذكرت شركة طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني أنها علقت الرحلات إلى العاصمة الأفغانية كابول حتى إشعار آخر وذلك بعد دخول حركة طالبان المدينة أمس الأحد.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، كانت شركة فلاي دبي قد قررت في وقت سابق تعليق الرحلات إلى كابول أيضا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن أنها أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها أفغانستان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، و تم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين امس الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.