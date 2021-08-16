خلف: الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة عبر دعم المشروعات الناشئة

قال المحاسب مصطفى خلف، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تخطط لتنمية المشروعات الناشئة، في إطار العمل على توفير فرص عمل تسهم في خفض البطالة.

وأضاف خلف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إعلان وزارة البيئة عن تنفيذ مبادرة تطوير "بلاستيك مصر" يمثل أهمية اقتصادية في استخدام البلاستيك ضمن مشروعات إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضح أن دعم الشباب من أصحاب المشروعات الناشئة يسهم في خفض معدل البطالة وارتفاع حجم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة عبر استخدام البلاستيك في مشروعات تحافظ علي البيئة.

وأكد خلف أن الحكومة تعمل حاليا على توجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الحرص على توفير فرص عمل وخلق مناخ داعم للاستثمار.

وأشار خلف إلى أن الحكومة تعي حاليا أنها عليها مسؤولية كاملة في خفض البطالة علي خلفية الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن البدء في تنفيذ مبادرة "تطوير بلاستيك مصر" لجمعية بدر ظاهر للتنمية المجتمعية لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، والتي تم إطلاقها شهر يونيو الماضي بمحافظة الغربية تحت رعاية وزارة البيئة، وذلك من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هدف المبادرة دعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال الصديقة للبيئة، وذلك من خلال بناء قاعدة من الشباب للتوعية والعمل الميداني بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وتدريب الشباب على تطبيق المفاهيم المذكورة بقانون المخلفات الجديد والتوعية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من تدوير المخلفات بطرق آمنة بيئياً، بحسب بيان صحفي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات بالمصنعين فى القطاع الرسمي وغير الرسمي وتوفيق أوضاع المصنعين وإنشاء منظومة تسوقية ما يدعم تأسيس مدن صناعية حديثة لتدوير ومعالجة المخلفات.

كما أكدت وزيرة البيئة قيام الوزارة بدعم المبادرة فنيًا ومعنويًا وإداريًا من خلال تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المبادرة، ومشاركة قطاع شؤون الفروع الإقليمية والإدارة العامة للجمعيات الأهلية في ورش العمل والندوات وتدريب الشباب للعمل على إنجاح المبادرة وتوسيع دائرة التطبيق لتشمل كافة مناطق ومحافظات مصر وكافة الفئات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الإعلان الرسمي للبرنامج التدريبي للمبادرة خلال شهر أغسطس الجاري على مواقع التواصل وعلى مدار 15 يومًا، متضمنًا تدريبًا نظريًا وآخر عمليًا (دراسات عملية وزيارات ميدانية).

وأضافت: تهدف تمكين الشباب من الخريجين الجدد ورواد الأعمال للتسجيل والمشاركة ممن لديهم أفكار مبتكرة في مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير الإنتاج وأيضاً ليتناسب مع احتياجات المرشحين من قبل المؤسسات غير الحكومية والشركات الناشئة ممن لديهم أفكار ولديهم بالفعل مشاريع على أرض الواقع وتحتاج إلى تطوير، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وإعداد رائد أعمال محترف ومن ثم مساعدتهم على النجاح في إنشاء وإدارة مشروعاتهم الخاصة.