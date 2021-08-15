محافظ سوهاج يشهد التشغيل التجريبي لكوبري البلينا العلوي

بدأ التشغيل التجريبي لكوبري البلينا العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البلينا، قبل افتتاحه بصفة نهائية، بحضور النائب محمود أبو الخير، والنائب إلهامي البارودي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من شباب وأهالي البلينا.

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومرافقيه الكوبري واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع الذي يربط بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، بطول ١٨٣٤ مترا، وعرض ٢٢ مترا، بتكلفة 257 مليون جنيه، ويشتمل على عدد 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترا؛ لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية، وعدد ٦ فتحات معدنية.

وهنأ أهالي البلينا بإطلاق التشغيل التجريبي للكوبري، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة، ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ بمركز البلينا كذلك تفقد أعمال إنشاء كوبري الكسرة أعلى ترعة نجع حمادي الغربية، والذي يربط بين حدود محافظة سوهاج الجنوبية ومدخل محافظة قنا الشمالي، عند كمين الكسرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٩٪، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويهدف الكوبري لتحقيق السيولة المرورية، وتوسعة المدخل الجنوبي للمحافظة.