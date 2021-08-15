الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نائب «رجال الأعمال»: المدن الجديدة ساهمت في توفير فرص عمل

فتح الله فوزي
فتح الله فوزي

أكد فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة في قطاع التشييد والبناء.

أضاف فوزي أن أفضل استثمار في الوقت الحالي الاستثمار في القطاع العقاري؛ لأنه آمن، مشيرًا إلى أن مصر شهدت نهضة كبيرة أواخر الـ7 سنوات الماضية، حيث تم تحقيق عدد كبير من الإنجازات على أرض الواقع مثل إنشاء المدن الجديدة، على سبيل المثال العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، إضافة إلى المدن الجديدة في محافظات الصعيد، والتي أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل وتشغيل مصانع مواد البناء. 

وتابع رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية أن العام الماضي من أصعب السنوات التي مرت على دول العالم بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، فتم غلق الدول أمام الاستيراد والتصدير والسياحة، إضافة إلى غلق عدد كبير من المصانع.

أشار إلى أن مصر لم تغلق ولم تتأثر بالجائحة خلال العام الماضي، بل استمر العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبالفعل تم استكمال إنشاء المدن والمشروعات الجديدة.

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