جمارك الإسكندرية تضبط كمية من الألعاب النارية والجنسية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة والألعاب الجنسية، وأجهزة التعقب بالمخالفة للقوانين ونظم الاستيراد وتعليمات وزارة الداخلية والأمن العام.

فبناء على مذكرة مشتركة من كل من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتباه في 2 حاوية أرقام (MSMU5311675 -TLAU7863083) والمقيدتين بالبوليصة رقم (MEDUNF142065) والقادمين من دولة (الصين) إلى ميناء (الإسكندرية البحري) بساحة الحاويات والصنف الوارد وفقا للمستندات أدوات كهربائية.

وتشكلت لجنة برئاسة العقيد مصطفي نصر رئيس الفرع والمقدم أحمد مهران وكيل الفرع وعضوية كلا من دوجيه لطفي مدير إدارة الحركة وعلاء كامل مدير إدارة التعريفة وكريم سعدون رئيس قسم التعريفة ومحمد مسعود مأمور الحركة وهاني أبوزيد ويوسف عباس مفتشي مكافحة التهريب وحسن عبدالظاهر وعلاء الدين خليفة مسئولي الفحص بالأشعة، حيث تبين بالمعاينة الفعلية أن الوارد الفعلي عبارة عن 52 طنا و360 كيلوجرام ألعاب نارية متنوعة وكذا العاب جنسية وعدد من أجهزة التتبع داخل الحاويتين.

وقرر الدكتور قدري هابيل فرج مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة إتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة وإخطار الجهات المختصة.