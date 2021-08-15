الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك الإسكندرية تضبط كمية من الألعاب النارية والجنسية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة والألعاب الجنسية، وأجهزة التعقب بالمخالفة للقوانين ونظم الاستيراد وتعليمات وزارة الداخلية والأمن العام.

فبناء على مذكرة مشتركة من كل من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتباه في 2 حاوية أرقام (MSMU5311675 -TLAU7863083) والمقيدتين بالبوليصة رقم (MEDUNF142065) والقادمين من دولة (الصين) إلى ميناء (الإسكندرية البحري) بساحة الحاويات والصنف الوارد وفقا للمستندات أدوات كهربائية.

وتشكلت لجنة برئاسة العقيد مصطفي نصر رئيس الفرع والمقدم أحمد مهران وكيل الفرع وعضوية كلا من دوجيه لطفي مدير إدارة الحركة وعلاء كامل مدير إدارة التعريفة وكريم سعدون رئيس قسم التعريفة ومحمد مسعود مأمور الحركة وهاني أبوزيد ويوسف عباس مفتشي مكافحة التهريب وحسن عبدالظاهر وعلاء الدين خليفة مسئولي الفحص بالأشعة، حيث تبين بالمعاينة الفعلية أن الوارد الفعلي عبارة عن 52 طنا و360 كيلوجرام ألعاب نارية متنوعة وكذا العاب جنسية وعدد من أجهزة التتبع داخل الحاويتين.

وقرر الدكتور قدري هابيل فرج مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة إتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة وإخطار الجهات المختصة.

على الصين الدين مخدرات تهريب الجمارك الإسكندرية المطارات فحص تنسيق ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

الباز: حفلات «كوكب الساحل» خطر على المجتمع

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيروقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)