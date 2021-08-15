«تموين بني سويف»: تحرير 5 محاضر لمحلات خالفت الأوكازيون الصيفي

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن الحملات الرقابية تمكنت من تحرير 5 محاضر في مخالفات عمل أوكازيونات بدون تصريح أو موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف "وصفي" لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية على الأوكازيون الصيفي مستمرة للتأكد من التخفيضات الحقيقية وجودة السلع وعدم وجود عيوب في السلع أو المنتجات والتأكد من منح فواتير الشراء للمستهلكين.

وأكد عبدالله أن هناك ارتفاعا في عدد المحلات التجارية التي حصلت على موافقات من مديرية التموين المشاركة والانضمام الأوكازيون الصيفي لتصل إجمالي نحو 41 محلا تجاريا يشمل محلات القطاع الخاص البالغة نحو 36 محلا تجاريا و5 محلات تجارية من القطاع العام بتخفيضات تصل إلى 50% كحد أقصى.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن أبرز السلع على رأسها الملابس الجاهزة والأحذية والمنسوجات والمفروشات والأدوات المنزلية تشارك في الأوكازيون منذ البدء في الإعلان عنه 2 أغسطس الجاري.

وقال عبدالله أن المحلات التجارية التي تشارك حاليا في الأوكازيون الصيفي مطالبة بالالتزام بالتخفيضات التي ترغب في وضعها وعرضها للجمهور ولم نفرض أي أسعار عليهم ولهم مطلق الحرية في تحديد الأسعار وخاصة تكون تخفيضات حقيقية وليست تخفيضات وهمية.

ونوه بأنه للحصول على الموافقات اللازمة للانضمام إلى الأوكازيون الصيفي يشترط أن يلتزم التاجر بتدوين السعرين ويشمل سعر ما قبل الخصم وسعر ما بعد الخصم.

وطالب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني التجار المشاركين في الأوكازيون الصيفي وضع الأسعار ظاهرة على واجهة المحل، ويشترط أن يكون باللغة العربية أو بلغتين على أن تكون أحدهما باللغة العربية بالإضافة، توافر الفاتورة الضريبية وأن تكون السلعة جيدة وليست معيبة.

وأضاف أن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي يؤكد على نجاح الأوكازيون وخلق نوعا من المنافسة بين المحلات.