الخطوط الجوية البريطانية: لا نستخدم المجال الأفغاني

أفادت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأحد، بأن طياريها لا يستخدمون الآن المجال الجوي الأفغاني بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابول.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأحد، أن الحلف يسهم في تأمين مطار كابول للسماح بإجلاء مواطنين غربيين في موازاة تقدم طالبان.

وكتب ستولتنبرج في تغريدة: "تحدثت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء خارجية حلفائنا الكنديين والدنماركيين والهولنديين عن الوضع في أفغانستان. الحلف يساعد في إبقاء مطار كابول مفتوحًا لتسهيل وتنسيق عمليات الاجلاء".