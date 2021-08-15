الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط الجوية البريطانية: لا نستخدم المجال الأفغاني

الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية

أفادت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأحد، بأن طياريها لا يستخدمون الآن المجال الجوي الأفغاني بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابول.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأحد، أن الحلف يسهم في تأمين مطار كابول للسماح بإجلاء مواطنين غربيين في موازاة تقدم طالبان.

وكتب ستولتنبرج في تغريدة: "تحدثت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء خارجية حلفائنا الكنديين والدنماركيين والهولنديين عن الوضع في أفغانستان. الحلف يساعد في إبقاء مطار كابول مفتوحًا لتسهيل وتنسيق عمليات الاجلاء".

 

الخطوط الجوية البريطانية المجال الجوي الأفغاني كابول حلف شمال الأطلسي أفغانستان

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