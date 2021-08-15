4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعصابة تهريب المهاجرين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الأحد، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة إيطاليا واليونان بالنزهة، بالسجن المشدد 4 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، بأن شرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عام وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعه إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة انتقل إلى ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفرهم، وأكدت التحريات السرية اتفاق المتهمين مع المتهم الأول عماد لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته وأقوال الشهود أقر باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم.