خبير تخطيط: تحديث نظم الرى يرفع كفاءة استخدام الموارد المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إنه فى حقيقة الأمر أن القطاع الزراعي فى مصر كميات كبيرة من استخدامات الميزانية المائية المصرية، لذلك يعد رفع كفاءة الري عن طريق مشروعات تطوير وتحديث نظم الري من أهم الطرق لترشيد استهلاك المياه فى أغراض الزراعة، وتعظيم العائد من المياه فى الأراضي الزراعية.



وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، إن مشروعات تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر تحقق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، مع تحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين.



وقال الصادق، إن الدولة المصرية بدأت فى برنامج التحول من أنظمة الري السطحي بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة خلال عشر سنوات من خلال إشراك المزارعين فى التنفيذ والإدارة والصيانة، ما سيؤدى إلى رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل فى المساقى والمراوى.



يأتى ذلك فيما انتهت وزارة الموارد المائية والري من تحويل أنظمة الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى مساحة تصل إلى 393 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتى تستهدف توفير 40 % من كمية المياه المستخدمة في الأراضي الزراعية.

