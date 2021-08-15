الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رجائي عطية يدعو المحامين لوضع وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني

رجائي عطية
رجائي عطية

وجه رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة إلى المحامين لعقد لقاء لمناقشة سلوكيات المحامي المسيئة لصورة ومكانة المحاماة على السوشيال ميديا للوصول إلى وضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» تحفظ صورة المحاماة وتتعاون على الأخذ بيد المسيء لها.

واقترح عطية، أن تدور محاور اللقاء حول القوانين والمدونات ذات الصلة بسلوك المحامى على صفحات التواصل الاجتماعي والنشر، والأضرار التى تنشأ عن إساءة استخدام السوشيال ميديا على المجتمع القانوني والنقابي.

كما اقترح مناقشة كيفية معالجة المشرع المصري جرائم السب والقذف وأركانها المادية والمعنوية، ومعالجة التشريع الإسلامية والكتب السماوية خطورة الكلمة.

فيما أصدر نقيب المحامين قرارًا بشأن إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» الإلكترونية لنقابة المحامين، بعد الاطلاع على قانون المحاماة ومراجعة ما صارت تتطلبه مقضيات العصر الحديث من تطور تكنولوجي هائل، ظهرت معه العديد من التقنيات التكنولوجية الحديثة غيرت من معالم كل القطاعات والمجالات، الأمر الذي تطورت معه بالتبعية التشريعات القانونية لمواكبة هذا التطور وتشريع الأطر والضوابط القانونية التي تكفل الاستخدام الأمثل لها.

وقال عطية: "إيماءً إلى خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى العديد من القطاعات بما فيها منظومة التقاضي وبدء عصر (التقاضي الإلكتروني) وكذلك أيضًا ظهور مصطلح (المحاماة الرقمية) واستخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات القانونية، ومن منطلق دور نقابة المحامين الريادي منذ بداية عهدها في توجيه كل القانونيين في مصر والوطن العربي نحو سبل الممارسة المهنية الفعالة ومواكبة أحدث التطورات في قطاع المحاماة، قد قررنا إطلاق مجلة (المحاماة والتكنولوجيا) الإلكترونية لنقابة المحامين".

وأضاف: "لتكون منارةً لكل المهتمين من السادة المحامين وأساتذة القانون والباحثين بموضوعات القانون والتكنولوجيا ولتكون مجلة قانونية متخصصة في مناقشة وتحليل كل الآثار والإشكالات القانونية للتقنيات التكنولوجية الحديثة وطرح كل الموضوعات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني والمحاماة الرقمية، ويتولى كل من مازن عبدالقادر السباعي ومصطفى جمال، مهام إعداد خطة عمل المجلة الإلكترونية ومنهجيات وسياسات النشر والتنسيق لإعداد العدد الأول منها فى غضون شهر من تاريخه".

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