الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «صناعة الوفد»: السيسي حريص على مبدأ المكاشفة في عرض المشكلات والأزمات

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة بدر بالقاهرة، جاء حاملًا لعدد من الرسائل الهامة بشأن تحسين الأوضاع داخل عدد من الملفات بالدولة بكلمات تتسم بالشفافية المطلقة في عرض المشكلات والأزمات والإحساس بالعقبات التي تواجه المواطنين والكشف عنها ووضع حلول لها.

وأشار قوطة، في بيان له، إلى أن تحقيق حياة كريمة مستقرة للمواطن المصري البسيط أصبح الشغل الشاغل للقيادة السياسية، والعمل على سد احتياجاته، أهمها الاهتمام بملف الدعم، وتخصيص 275 مليار جنيه للدعم سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج لإعادة ضبط وتنظيم لضمان وصوله لمستحقيه، لا سيما بعد الكشف عن العديد من المواطنين منضمين لمنظومة الدعم وهم غير مستحقيه، في حين وجود آلاف الفقراء المحتاجين لهذا الدعم.

وأكد عضو الهيئة العليا للوفد أن التوسع في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية سيكون لها مردود إيجابي كبير على تحسين أوضاع المواطنين، وكذلك الإسراع في خطى بناء الجمهورية الجديدة، والسعي لاقتحام الملفات الشائكة وحلها باحترافية وإدارة حكيمة، قائمة على مبدأ المكاشفة والمصارحة ومواجهة الشعب بمشكلات بلاده، فهي أولى الخطوات لتصحيح الأوضاع الخاطئة أو الغير مرتبة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اقتحم ملف تطوير العشوائيات، وعمل على توفير كل السبل للانتقال بقاطني المناطق العشوائية والفقيرة إلى مدن الإسكان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة ومستقرة وآمنة لهم، بتحمل تكلفة عالية ولكن من أجل تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد أن مخطط القيادة السياسية لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، سيسهم في انتعاش الاقتصاد القومي، لا سيما وأنه مقدر خلال سنتين تقديم قوائم مالية بـ100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك، مما سيسهم في توفير فائض في الموازنة، وسد العجز الناتج عن بعض القطاعات بالدولة.

المهندس حمدي قوطة حزب الوفد السيسي المشروعات القومية مدينة بدر حياة كريمه

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