صلاح عبدالله يجسد شخصية مدير ملهى ليلى فى فيلم «مينى بار»

يشارك الفنان القدير صلاح عبد الله فى فيلم «مينى بار» وهو إسم مؤقت ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، بجانب نخبة من النجوم أبرزهم النجم نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

وكشف الفنان القدير صلاح عبد الله، عن شخصيته في العمل حيث يجسد شخصية يدعى إسمه حجاج وهو يعمل مدير ملهى ليلى لأحد أماكن السياحية المرخصة، التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التى تقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى، وهي شخصية يحتويها الحيرة والغموض بعده أساليب تشويقية، لافتًا، بأنها مختلفة تمامًا عن الشخصية التى قدمها فى فيلم كباريه والذى عُرض عام 2008.

وأضاف عبدالله، بأن الحبكة الدرامية للفيلم تتماشى بالفعل مع الواقع الذى يحدث داخل هذا العالم الملئ بالإيقاعات الفنية السريعة، التى تعبر عن فكر ومحتوى الكثير من هذه النوعية البشرية.

واستكمل صلاح عبد الله، أن هذا الملهى الليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع ، فلذلك يسعى من خلال هذه الحدوتة إلى توصيل رسالة فنيه للجمهور، هدفها ظهور بعض الشرائح التى يتعرضون لتغيرات وظروف إجتماعية تقلب حياتهم رأسًا على عقب، لتعطى درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الإجتماعية.

ومن جانبه أكد المنتج مدحت سعد، بأن الفنان القدير صلاح عبدالله هو جوكر الحدوتة في الفيلم والتى تكشف تتدريجيا مع تصاعد الأحداث، مُضِيفًا، بأنه شَخْصيًّا يراهن على تقديم خلطه فنية ستحدث طفرة فى السينما المصرية والعربية.

قصة فيلم ميني بار

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» فى المرتبة الأولى بإطار أكشن كوميدى، ولكنه يتضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم فى يوم وليلة فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

ويذكر أن تصوير فيلم «مينى بار» ، توقف أكثر من عام بسبب انتشار بعض الأزمات الصحية التي تأثرت بها صناعة السينما العالمية فمنها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى انشغال الكثير من نجوم هذا العمل لارتباطهم بأعمال فنية أخرى وغيرها، وكان قد انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من 40% من مشاهد الفيلم قبل أن يعودوا لإستئنافه خلال الفترة المنقضية.

أبطال فيلم ميني بار

وجدير بالذكر بأن فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ويعد أبرزهم، النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب رحمه الله ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي وآخرين وهو من إنتاج شركة آرت ميوزك للإنتاج الفني والسينمائي والتوزيع لمالكها المنتج مدحت سعد وعلاقات عامة إيمى يوسف والسكرتير العام أحمد الشرقاوى والمدير التنفيذى محمد عبد الغفار وستايلست أيمن بخيت ومدير التصوير وائل يوسف وديكور أسامة الشناوي ومنتج فني رأفت حسن ومدير إنتاج فؤاد الأسمر ومصور فوتوغرافي إيهاب عبد الرازق ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضري وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.