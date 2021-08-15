«كايرو كافيه» وأحمد جمال يُشاركان في ثالث أيام مهرجان القلعة للموسيقى

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم فريق كايرو كافيه، حفلًا فى الثامنة مساء الثلاثاء، 17 أغسطس، على مسرح المحكى، يتضمن باقة من أشهر ألحان الموسيقى العربية، برؤية مؤسس الفرقة وقائدها عازف البيانو والموزع الموسيقى علي شرف، الذي أعاد صياغتها لينتج عنها حالة فنية تستدعي الكثير من الذكريات منها “عشق الروح، البنت شلبية، كنت فين، سهر الليالي”، إلى جانب مختارات من المؤلفات الغربية منها “رقصة موتسارت، سواي، وفانكي روك”.

وفي العاشرة من مساء الثلاثاء، يتغنى المطرب أحمد جمال وفرقته بمجموعة من أعماله الخاصة منها “قسمه ونصيب، ويفتح الله، نشيد العاشقين، أضحكي، والنهاية، مش كتير عليك، علي المزيكا، ندمان علي قلبك، مالي، تسمحيلي، الليلة، كل واحد فينا” وغيرها.

كانت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، قد أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إحدى الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، ونجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، مشيرة إلى أنه ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهدًا تنويريًا تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من مختلف دول العالم، وتابعت أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن يشرف على برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، لتضم فعالياته 31 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا متنوعًا.

برنامج حفلات مهرجان القلعة

- برنامج الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

- تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

- تضم فعاليات المهرجان 31 حفل موسيقي وغنائي.

- ينطلق المهرجان مساء الأحد 15 أغسطس حتى الاثنين 30 أغسطس.

- تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة.

- تقام الحفلات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا.

- برنامج الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

- تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

- تضم فعاليات المهرجان 31 حفل موسيقي وغنائي.

- ينطلق المهرجان مساء الأحد 15 أغسطس حتى الاثنين 30 أغسطس.

- تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة.

- تقام الحفلات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا.



ويحيى فعاليات المهرجان مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.