ضمن «حياة كريمة».. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع زراعي البكارشة بالحسينية

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة تنفيذ أعمال مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وطرق، وكباري، وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية، وشبابية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية البكارشة التابعة للوحدة المحلية بالناصرية والمُقام على مساحة 450 متر، ويضم جمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي ومركز تجميع ألبان وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بالناصرية والقرى التابعة لها.

- القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

و أكد "غراب" ، أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثراحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

- تفقد أعمال إنشاء جسرين للمشاة والسيارات في أولاد صقر بالشرقية

وكان محافظ الشرقية، قد تفقد أعمال إنشاء جسرين على ترعة حانوت بالكيلو 14.400 أمام مجمع المحاكم والنادي الرياضي وإدارة أولاد صقر التعليمية والكيلو 13.300 أمام شارع مجمع المدارس والمقامين بتكلفة 9 مليون و 600 ألف جنيه بهدف تسهيل حركة السيارات وتوفير عبور آمن المواطنين.

و قدم بدوي الشحات، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر للمحافظ، شرحاً تفصيلياً عن مراحل إنشاء الجسرين، وتمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال بهما منتصف مايو الماضي بعرض 14 متر وبتكلفة 4 مليون و 800 ألف جنيه لكل منهما حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بجسر الكيلو 14.400 إلى 63 %، ونسبة تنفيذ الأعمال بجسر الكيلو 13.300 إلى 59 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بهما.