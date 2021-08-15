وزير الخارجية الأمريكي يؤكد للرئيس الأفغانى استمرار دعم واشنطن لأفغانستان

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على التزام الولايات المتحدة بإقامة علاقة قوية مع حكومة أفغانستان واستمرار دعمها لشعب أفغانستان.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، عن مكالمة هاتفية بين بلينكن ورئيس أفغانستان أشرف غاني بحثا خلالها التطورات في أفغانستان ومدى أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية للحد من العنف.

وفي مكالمة منفصلة في السياق ذاته، توجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لرئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله على كل جهد يبذله للتوصل إلى تسوية سياسية.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان عن نشر 5 آلاف جندي إضافي في أفغانستان للمساعدة في تحقيق انسحاب منظم وآمن للجنود الأمريكيين وللحلفاء والمترجمين الأفغان.



وحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، فإن الرئيس بايدن اتخذ في الوقت نفسه عدة إجراءات تهدف إلى توجيه مجمع الاستخبارات الأمريكي "لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان".



وأضافت القناة أن بايدن كلف وزير الخارجية، انتوني بلينكن، بمهمة دعم الرئيس الأفغاني أشرف غني، ونقل رسالة لحركة "طالبان" أن "أي عمل من جانبهم على الأرض في أفغانستان، يعرض الأفراد الأمريكيين أو مهمتنا هناك للخطر، سوف يقابَل برد عسكري أمريكي سريع وقوي".



وتابعت القناة أن بايدن كلّف أيضًا السفيرة تريسي جاكوبسون بالتعامل مع طالبي الهجرة الأفغان وحلفاء أفغان آخرين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة طالبان، السيطرة على مدينة مهترلام عاصمة ولاية لجمان شرقي أفغانستان وسط هروب لقوات الجيش الأفغاني الحكومية.

وأوضحت طالبان في تصريحات، أن حاكم ولاية لغمان وقوات الجيش وبقية المسئولين هربوا نحو فيلق (201 سيلاب).

وكشفت طالبان عن انها سيطرت على سجن ولاية لغمان المركزي شرقي أفغانستان، وأطلقت سراح جميع المعتقلين داخلها.

وأكدت الحركة أنه عصر اليوم سقطت مديرية برمل بولاية بكتيكا بكافة ملحقاتها في أيدي قوات قوات طالبان، بينما قوات الجيش الأفغاني والشرطة جاؤوا واستسلموا لعناصر طالبان، وسلموا لهم جميع الأسلحة والتجهيزات العسكرية.