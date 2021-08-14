الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللجنة العسكرية الليبية تطالب بتجميد الاتفاقيات مع الدول الأجنبية

اللجنة العسكرية المشتركة
اللجنة العسكرية المشتركة

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الليبية، السبت، المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة بحسب اتفاق جنيف الموقع في أكتوبر 2020 من قبل اللجنة العسكرية.

وقالت اللجنة العسكرية 5+5 في بيان مساء اليوم عقب اجتماع لها بمدينة سرت، إنها اتفقت على تدابير محددة وخطة سريعة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليتمكن الليبيون من حقهم في انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وحملت لجنة 5+5، ملتقى الحوار السياسي في حال فشله أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين- الجفرة وكذلك بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب.

وطالب البيان ختامي للجنة العسكرية بسرعة تعيين وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية، حيث يشغل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة في مارس الماضي.

 وأشارت اللجنة العسكرية إلى انه تم الاتفاق على تبادل جديد للمحتجزين خلال أيام.

اهتمام أمريكي بوقف إطلاق النار

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد في الخامس من أغسطس الجاري، أن المفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن مغادرة القوات الأجنبية تحرز تقدما، مشيرا إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يمكن أن يلعب دورا في توحيد القوات المسلحة بليبيا في الشرق والغرب.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا في تصريحات إعلامية إن الأطراف الدولية ترى أنه ينبغي حل النزاع في ليبيا بالطرق السلمية مشيرا إلى أن هناك حالة من غياب الثقة في ليبيا وإذا تم ارتكاب شيء يزعزع الاستقرار فمن شأن ذلك أن يعيد التوتر.

وشدد نورلاند على التدخل العسكري في ليبيا لن يخدم أي طرف مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد أن تدعم مطالب الشعب الليبي والهدف الآن في ليبيا هو توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية.

وأضاف السفير الأمريكي "هناك مصلحة حقيقية في توحيد القوات المسلحة في ليبيا وثمة بوادر بشأن التنسيق بين القوات في الشرق والغرب والتدخل العسكري في ليبيا لن يخدم أي طرف".

وأوضح السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتبر أن النزاع في ليبيا في طريقه نحو الحل وتأمل أن يعاد فتح السفارة الأمريكية في ليبيا على نحو عاجل لكن تدرس الأمر على مهل.

اللجنة العسكرية المشتركة ليبيا إعادة فتح الطريق الساحلي اتفاق جنيف ليبيا طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

محمد الباز: لا شيء أخطر على البلد من التعصب والتطرف

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

اللجنة الأولمبية تؤجل انتخابات الاتحادات الرياضية وإلغاء النتائج السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟