«بلينكن» يطالب الرئيس الأفغاني ببذل جهود دبلوماسية وسياسية للحد من العنف

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ضرورة الإسراع ببذل جهود دبلوماسية وسياسية للحد من العنف في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأفغاني، إن الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان.

وأوضح بلينكن في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر، أنه ناقش خلال الاتصال مع أشرف غني، الوضع الأمني الحالي وكذلك جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية والسياسية العاجلة للحد من العنف.

بايدن يصر على الانسحاب

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم السبت، أن إدارته تعمل على إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان والمعرضين لخطر خاص من حركة "طالبان".

وقال جو بايدن في تصريحات له مساء اليوم، إنه سمح بنشر ما يقرب من 5000 جندي أمريكي للتأكد من أنه يمكن لقواته إجراء انسحاب منظم من أفغانستان.

وأضاف: "على مدار الأيام الماضية كنت على اتصال وثيق مع فريقي للأمن القومي بشأن أفغانستان وحماية مصالحنا، وأبلغنا ممثلي طالبان في الدوحة أن أي عمل يستهدف الأفراد الأمريكيين سيواجه برد سريع وقوي".

وأوضح جو بايدن أنه وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في سعيهم للحل السياسي ومنع إراقة الدماء .

وشدد على أنه أبلغ فريقه الأمني أن الولايات المتحدة ستحافظ على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات المستقبلية من أفغانستان.

طالبان تستمر في بسط نفوذها

فيما أعلنت حركة طالبان، في وقت سابق السبت، السيطرة على مدينة مهترلام عاصمة ولاية لغمان شرقي أفغانستان وسط هروب لقوات الجيش الأفغاني الحكومية.

وأوضحت طالبان في تصريحات مساء اليوم، أن حاكم ولاية لغمان وقوات الجيش وبقية المسئولين هربوا نحو فيلق (201 سيلاب).

وأكدت الحركة أنه عصر اليوم سقطت مديرية برمل بولاية بكتيكا بجميع ملحقاتها في أيدي قوات قوات طالبان، بينما قوات الجيش الأفغاني والشرطة جاؤوا واستسلموا لعناصر طالبان، وسلموا لهم جميع الأسلحة والتجهيزات العسكرية.