ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

يستعد طلاب الثانوية العامة لظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأنه سيتم الإعلان عليها بدون انعقاد مؤتمر، وسيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية للوزارة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وأن النتيجة سيتم إعلانها رسميا يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، وستكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور من خلال الرابط التالي "هنا".

إدخال الاسم وبيانات الطالب.

كتابة رقم الجلوس.

تسجيل البريد الالكتروني.

إضافة رقم الهاتف.

الضغط على سجل الآن.

وأضاف أيضًا الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن طريقة تصحيح الامتحانات يتنافى مع كل الأفكار القديمة التي كان يتم التصحيح على أساسها، وأنه لا يوجد ما يسمى درجات الرأفة وأن كل ما يقال بشأن ذلك هو من وحي خيال الكاتب فقط ولا صحة له.

وذكر الوزير أنه لن يتم استخراج أي نتيجة قبل موعدها الرسمي والمحدد الذي ذكرته الوزارة، وأكد الوزير بشأن الطلاب الغشاشين أن الوزارة تعمل على ذلك ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام، ولكنها ليست جاهزة إلى الآن.