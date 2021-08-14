السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الصومالي ينفذ عملية ضد ميليشيات الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة ولوين بمحافظة شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت أنه جرى تنفيذ العملية العسكرية بشكل خاص في المناطق المحيطة ومنطقة (ولوين) بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وقال محافظ شبيلي السفلى، عبدالقادر محمد نور سيدي: إن "العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على فلول الميليشيات".

جدير بالذكر، أعلن الجيش الصومالي، في وقت سابق، عن مقتل 50 عنصرًا من حركة الشباب المتطرفة، في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، في الـ48 ساعة الأخيرة.

حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقل التليفزيون الرسمي الصومالي عن قادة عسكريين قولهم: إن "العمليات وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل".

وأعلن الجيش الصومالي عن تدمير العديد من معاقل الحركة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف أن "عملياته الأخيرة ضد الحركة في منطقة شبيلي الوسطى أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 130 إرهابيًا، وحررت 6 قرى على الأقل".

في سياق متصل، شارك الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، اليوم السبت، في حفل إطلاق اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وانضمام الصومال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن فرماجو، قوله: إن "يوم 14 من أغسطس هو اليوم الوطني لمكافحة الفساد، حيث إن البلاد تدعم مكافحة الكسب غير المشروع على جميع المستويات".

وتابع: "أنا فخور بإطلاق لجنة مكافحة الفساد في البلاد لأن بلادنا وقعت تاريخيًا على قوانين واتفاقيات مكافحة الفساد العالمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". 

حضر الحفل رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، ووزراء ونواب في مجلسي الشعب والشيوخ وقائد قوات الشرطة الوطنية وغيرهم من المسئولين.

الجيش الصومالي منطقة ولوين محافظة شبيلى السفلى الصومال الرئيس الصومالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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