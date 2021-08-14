اليمن: ضبط خلايا ومحاولات تهريب للحوثي

أكد قائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد الركن سليم السياغي، أن قوات الأمن الخاصة في المحافظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من ضبط العديد من الخلايا التي كانت على ارتباط وثيق بميليشيات الحوثي وكانت تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية تستهدف المدنيين والنازحين وتقلق سكينة وطمأنينة المجتمع.

وأوضح السياغي- في تصريح أورده موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت)- اليوم السبت، أن قوات الأمن الخاصة تمكنت من إفشال العديد من محاولات تهريب الأسلحة والحشيش والمخدرات عبر الطريق الرابط بين مأرب - صنعاء، كما نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرفاء من أبناء مأرب في التصدي للعديد من المشاريع التخريبية كانت تهدف إلى إثارة الفوضى.

وأشار العميد السياغي إلى أن هناك عمليات نوعية قامت بها الأجهزة الأمنية تمثلت في إفشال محاولة تهريب زيوت خاصة بالصواريخ، التي تستخدمها الميليشيات في قصف المدنيين، إضافة لقطع تستخدم في صناعة الصواريخ، وكل ما يدخل في عملية تطوير أدوات الموت التي تستخدمها الميليشيات ضد المدنيين.

وفي سياق آخر، كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 5143 انتهاكًا وجريمة إنسانية بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.

وأوضحت المنظمة- في تقريرها بعنوان (البيضاء.. الانتقام المرعب) وأوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، أن الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تم رصدها وتوثيقها، توزعت بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ودور عبادة، ومنشآت تعليمية، ومنازل مواطنين وسيارات ومحلات تجارية.

وأشار التقرير إلى أن فريق الرصد تمكن من توثيق (537) حالة قتل وتصفية ارتكبتها ميليشيا الحوثي لمواطنين أبرياء ومعارضين لها، وتوثيق (543) حالة إصابة جسدية، تنوعت بين حالات القتل والإصابة بالطلق الناري المباشر والقنص والقصف المدفعي والطيران المسير على تجمعات ومنازل المواطنين، إضافة إلى ضحايا الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا في طرق وحقول ومنازل وآبار المواطنين.

ولفت التقرير إلى رصد (2157) حالة اختطاف و(112) حالة خفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال ست سنوات و(122) حالة تعذيب، ورصد وتوثيق (1672) حالة انتهاك شملت اعتداءات وتفجيرات لـ(1223) منزلًا سكنيًا، ونهب وتدمير (131) مركبة ووسيلة مواصلات، و(118) منشأة تجارية، و(54) منشأة تعليمية، و(48) دار عبادة، و(33) منشأة حكومية.