السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد ثروت يكشف تفاصيل مشاركته في «تماسيح النيل» و«اللعبة 3»

الفنانن محمد ثروت
الفنانن محمد ثروت

أعرب الفنان الكوميدى محمد ثروت عن سعادته البالغة بمشاركته فى أحداث فيلم "تماسيح النيل"، المقرر إطلاقه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب انتهاء المخرج سامح عبدالعزيز من عمليات المكساج والمونتاج.

وكشف "ثروت" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أنه انتهى من تصوير أحداث الفيلم مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع فريق العمل فى الكواليس بقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا، مؤكدًا أنه يجسد خلال الأحداث شخصية كوميدية جديدة لم يقدمها من قبل. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

"تماسيح النيل" يشارك فى بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم منهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

ومن جهة أخرى، أكد "ثروت" أنه يستعد لتصوير مشاهده للجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، خلال الأيام القليلة المقبلة بقيادة المخرج معتز التونى، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا بجزءيه الأول والثاني.

وقال "ثروت": نضع حاليًا اللمسات النهائية لانطلاق التصوير، وعرضه فى أقرب وقت، ومن المقرر أن يحمل اسم «اللعبة ٣.. اللعب مع الكبار»، ونعد الجمهور بتقديم مفاجآت كثيرة تليق بحجم نجاح الجزئين الأول والثانى، مع النجمين شيكو وهشام ماجد، وسيشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.

يذكر أن الفنان محمد ثروت يعرض له حاليًا فى دور العرض السينمائية فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذى يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، كوميدى ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم دينا الشربينى وأحمد حلاوة وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

الفنان محمد ثروت فيلم تماسيح النيل مسلسل اللعبة 3 محمد ثروت دور العرض السينمائية

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وائل لطفي

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