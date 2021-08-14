السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لم تعد الطعام».. سائق يطعن زوجته بالقليوبية ويفر هاربًا

طعن
طعن

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة، عندما قتل شاب زوجته، طعنًا بالسكين، ثم فر هاربًا.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من الأهالي بمنطقة طابا في بنها بنشوب مشاجرة بين "أحمد.ح"، سائق، وزوجته بسبب الخلافات المنزلية، وعدم إعداد الطعام، وتبين أن المتهم طعن المجني عليها بالسكين وفر هاربا.

وأظهرت المعاينة الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الجريمة، حدوث مشاحنات بين الزوج وزوجته لعدم إعدادها الطعام، ما تسبب في طعنه لها حتى الموت، ثم تركها والدماء تسيل منها وفر هاربا.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الانحياز للبسطاء

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