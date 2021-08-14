انتحار شاب بـ«حبة الغلة السامة» فى طنطا

أقدم شاب على الانتحار بمحافظة الغربية، عن طريق تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، في محاولة للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية، وتم نقله إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي لمحاولة إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه في الحال.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغا بورد بلاغ من مأمور مركز شرطة طنطا باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب في العقد الثاني من العمر ومقيم بقرية نواج بدائرة المركز، في حالة إعياء شديدة إدعاء تناول قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار وتوفي بعد ذلك متأثرا بها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتبين أن المتوفى تناول أحد الأقراص السامة بقصد التخلص من حياته، بسبب خلافات أسرية ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.