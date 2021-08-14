السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. فيلم «حبيبة» بسينما الهناجر ضمن برنامج المهرجان القومى للسينما

المهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما

ضمن فعاليات المهرجان القومى للسينما المصرية الدورة الـ23 تعرض قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فيلم “حبيبة”، غدًا الأحد الساعة ٦ مساء.

والمهرجان القومى للسينما يهدى دورته الـ23 هذا العام لروح المخرج الراحل سمير سيف، وافتتحته وزير الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، مطلع شهر مارس الماضي، بخشبة مسرح الجمهورية بعابدين، وبرعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، وتنظيم من إيمان عقيل وأحمد صلاح ومحمد البنان، وتختتم عروض الأفلام غدًا الأحد، بعد أن استمرت على مدار ثلاثة أشهر.

وأوضح السيناريست إيهاب الشريف، مؤلف الفيلم في تصريحات صحفية، أن مدته ٣٠ دقيقة وهو يسلط الضوء على قضية التنمر عبر شخصية ماهر الكفيف، ويعيش بالريف مع زوجته وطفلته حبيبة، وتتصاعد الأحداث عندما تتمرد الزوجة على حياة زوجها الكفيف إلا أنه عندما يفجعهما القدر في ابنتيهما حبيبة يتمنيان أن يستمر الحال على ما هو عليه.

 

فيلم "حبيبة" بطولة جيجي حامد. دميانة إسحق. أيمن عطا. أمل مهنا. عبدالله مهنا. نانسي أيمن عطا. أحمد عبدالله. جومانة أيمن عطا. ميلاد عبدالمسيح. أحمد بهجت- آسيا- قدري الدسوقي. هاني أبوالسعود. نبيل نبيل. تايب رشدي. حسن مرسال، ومونتاج ومدير تصوير محمد سامو، وتصوير جوزيف نجيب. سيناريو  إيهاب الشريف، إخراج عمرو الكاشف، وتقام عروض الأفلام مجانًا للجمهور والنقاد.

 

يذكر أن تم تصوير مشاهد الفيلم بمحافظة بنى سويف، أعقبها ديكور شقة بمنطقة مصر الجديدة، ودخل الفيلم حاليًا مرحلة المونتاج والمكساج لحين عرض الفيلم بالكامل رسميًا.

والفيلم يسلط الضوء على قضية التنمر عبر شخصية ماهر الكفيف الذى يعيش بريف مصر، ويجسدها الفنان أيمن عطا مع وجود ابنته الوحيدة حبيبة، من زوجته بالفيلم فاتن وتجسدها الفنانة والمطربة جيجى حامد، وتتصاعد مجموعة من الأحداث الدرامية عندما تتمرد فاتن زوجة ماهر الكفيف، وتحاول الهروب من زوجها بسبب فقدانه البصر، فى الوقت الذى تحاول فيه رشا وتجسدها الفنانة دميانة تقديم النصيحة لفاتن، إلا أنه عندما يفجعهما القدر سويا، يحدث ما هو أسوأ من ذلك فيتمنيان أن يعود الماضى كما كان.

وفيلم "حبيبة" يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب، منهم نبيل نبيل، تايب رشدي، حسن مرسال، ومونتاج ومدير تصوير محمد سامي، وتصوير جوزيف نجيب، وقصة وسيناريو وحوار إيهاب الشريف، وإخراج عمرو الكاشف، وإنتاج مجموعة الإبداع الفنى بالتعاون مع جمعية ابدع ابتكر.

مهرجان جمهور ماهر مهرجان القومي أفلام وزير الثقافة جمهورى المهرجان الأوبرا المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم عمرو الكاشف

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